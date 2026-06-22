ВКС России поразили пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

ВКС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты дислокации и управления БПЛА вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

- Экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками и пункту временной дислокации 15 обр ОН НГУ в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке. Пытаясь избежать поражения, противник укрылся в жилой застройке, используя здания в качестве временных укрытий.

Кроме того, в Константиновке на освобожденной улице Преображенской Вооруженные силы России развернули государственный флаг. Как сообщили в Минобороны России, подразделения группировки продолжают успешное продвижение в городской застройке, шаг за шагом освобождая новые кварталы и вытесняя противника.

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