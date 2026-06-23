Российские дроны уничтожили канадский броневик под Константиновкой

ВС РФ нейтрализовали еще одну из единиц вражеской техники Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе проведения разведывательных мероприятий в районе Константиновки в ДНР операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» Вооруженных Сил Российской Федерации успешно нейтрализовали одну из единиц вражеской техники. Как стало известно из сообщения Министерства обороны РФ, под прицел российских бойцов попала боевая бронированная машина канадского производства - Senator.

В ведомстве уточнили, что цель удалось обнаружить во время ведения воздушной разведки. После этого точные координаты бронированного автомобиля передали расчету, специализирующемуся на работе с FPV-дронами.

Благодаря точным ударам, осуществленным ударными БПЛА, канадская боевая машина вспыхнула и была полностью выведена из строя.

- В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива и ББМ противника была уничтожена, - говорится в сообщении.

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