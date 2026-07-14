ВСУ пытались атаковать мотоцикл, на котором эвакуировали Софию из Константиновки. Фото: Минобороны России

Вооруженные формирования Украины предприняли несколько попыток атаковать мотоцикл бойцов ВС РФ, на котором эвакуировали десятилетнюю Софию из Константиновки. ВСУ пытались нанести удар с применением беспилотников.

- Было два захода атаки беспилотных летательных средств. В том числе он заходил два раза на мой мотоцикл, на котором я вывозил Софию. На третий раз он зашел и неудачно сработал, - рассказал РИА Новости командир штурмового взвода «Южной» группировки войск старший лейтенант с позывным Куба.

Он добавил, что на подъезде к другому населенном пункту украинские боевики в третий раз предприняли попытку атаковать транспорт, но российские войска сбили дрон на лету.

Ранее сообщалось, что спасенной в Константиновке девочке оказывают всестороннюю помощь. Ее навестила детский омбудсмен ДНР Таисия Чернявская. Сейчас ребенок временно находится в детском учреждении, рядом с ней работают психологи и медики.

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