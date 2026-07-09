Спасенной в Константиновке девочке оказывают всестороннюю помощь. Фото: ТГ/Мария Львова-Белова

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что сегодня девочку Софию навестила ее коллега - детский омбудсмен ДНР Таисия Чернявская. Сейчас ребенок временно находится в детском учреждении, рядом с ней работают психологи и медики.

У Софии проблемы со зрением: офтальмолог уже провел осмотр, для нее изготавливают очки. Параллельно ведомства ищут близких и родственников, которые могли бы взять опеку. Львова-Белова держит ситуацию на контроле.

- Продолжаю держать ситуацию на личном контроле. Сейчас самое главное – здоровье Софии, ее спокойствие, благополучие, - сказала она.

Напомним, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации «Южной» группировки войск в освобожденной Константиновке Донецкой Народной Республики спасли десятилетнюю девочку Софию. Ее мамы не стало, а бабушка и дедушка погибли от удара украинского дрона в их дом. Отца своего девочка не помнит.

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