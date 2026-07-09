«Они за нас очень переживали»: Жительница Константиновки рассказала, как бойцы ВС РФ эвакуировали ее и ребенка из города

Жительница Константиновки рассказала, как бойцы ВС РФ эвакуировали ее и ребенка из города. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали семью с ребенком из Константиновки. Бойцы обнаружили мирных жителей в полуразрушенном доме во время облета жилых кварталов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Решили рискнуть и написать: «Семья с ребенком». Это были сумерки. Мы вышли, я беру этот плакат, показываю им. Дрон летит, летит. Он посмотрел, как будто нам помахал и улетел, - рассказывает жительница Константиновки Юлия. – Нам скинули рацию. Я выхожу на эту связь, и первые слова: «Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации. Сколько вас человек? Раненые, не раненые?».

Девушка признается, что вся дрожала от волнения. А потом услышала заветные слова, что бойцы готовятся к эвакуации ее семьи.

- В этот момент, мне 29 лет, но у меня сердечный приступ случился, мне нужна была таблетка, - добавила Юлия.

Она говорит, что военнослужащие ВС РФ постоянно помогали семье. Им доставляли еду, воду.

- И тут, наверное, в 03:45: «Вы готовы выходить?». Ни на секунду я не задумалась, чтобы сказать нет. Потом говорят: «Вас будет вести птичка». Этот маршрут у меня уже в голове отпечатался. «Потом поднимайтесь вверх на дорогу, потом идите прямо и ждите. Вас позовут». Мы бежим и слышим: сюда, сюда, - рассказала жительница Константиновки.

Российские войска очень переживали за семью и весь путь пристально охраняли их.

- Они за нас очень переживали. Они нас с крыши сопровождали, чтобы мы правильно прошли. Мы встретили ребят, и они ребенку давали конфеты, предлагали воду, чай. Вся российская армия, которую мы встречали по пути, все спросили: чай, вода? Вот с таким позитивом. Это непередаваемые эмоции, ребята, - рассказала Юлия.

Девушка поблагодарила бойцов за эвакуацию и за всю оказанную поддержку.

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