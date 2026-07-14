ВС РФ эвакуируют жителей Константиновки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики намеренно бьют по гуманитарным коридорам в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он говорит, что для вооруженных формирований Украины такое понятие, как «гуманитарный коридор», вообще отсутствует.

- Естественно, люди очень сильно рискуют, когда выбираются из-под украинских обстрелов в Константиновке, потому что украинские боевики не разбираются и наносят удары по гражданским автомобилям, по людям, группам людей, которые пытаются выйти с данного населенного пункта в более безопасный район, - рассказал Марочко.

Бойцам ВС РФ приходится планировать целые операции по эвакуации мирных жителей города.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали семью с ребенком из Константиновки. Бойцы обнаружили мирных жителей в полуразрушенном доме во время облета жилых кварталов.

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