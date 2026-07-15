ВС РФ продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и заняли новые рубежи. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

- Наши ребята заняли новые рубежи и позиции южнее Красного Лимана, где продвинулись в лесистой местности, - сказал он.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки.

Кроме того, украинские боевики дистанционно минируют Осыково под Константиновкой, пытаясь замедлить наступление российских сил на северо-запад. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Северо-западная часть села еще под контролем ВСУ, но физического присутствия боевиков там почти нет - они сдерживают наступление дронами и дистанционным минированием.

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