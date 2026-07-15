Подразделение «Горыныч» уничтожило пункт управления БПЛА ВСУ у Константиновки. Фото: Штаб обороны ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

Бойцы ФСБ выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами. Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск.

Ранее сообщалось, что украинские боевики дистанционно минируют Осыково под Константиновкой, пытаясь замедлить наступление российских сил на северо-запад. Северо-западная часть села еще под контролем ВСУ, но физического присутствия боевиков там почти нет - они сдерживают наступление дронами и дистанционным минированием.

Кроме того, операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выявляют и уничтожают позиции ВСУ в пригородах Константиновки, откуда противник запускал и управлял дронами.

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