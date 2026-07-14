ВСУ дистанционно минируют Осыково в ДНР, чтобы замедлить наступление ВС РФ

Российские силы продвигаются на северо-запад от Константиновки к Алексеево-Дружковке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики дистанционно минируют Осыково под Константиновкой, пытаясь замедлить наступление российских сил на северо-запад. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, северо-западная часть села еще под контролем ВСУ, но физического присутствия боевиков там почти нет - они сдерживают наступление дронами и дистанционным минированием.

Продвигаясь на северо-запад от Константиновки, российские силы также сосредоточены на освобождении Алексеево-Дружковки.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выявляют и уничтожают позиции ВСУ в пригородах Константиновки, откуда противник запускал и управлял дронами. Еще один пункт был обнаружен и уничтожен в лесополосе у Николайполья в Краматорском районе.

Кроме того, в Константиновке продолжается зачистка. Отдельные боевики ВСУ еще прячутся по подвалам в северной и северо-западной части города. Их вычисляют и ликвидируют.

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