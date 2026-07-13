Пушилин: В северной и северо-западной части Константиновки прячутся группы ВСУ

Пушилин сообщил, что в Константиновке продолжается зачистка от ВСУ. Фото: АГ ДНР

В Константиновке продолжается зачистка. Отдельные боевики ВСУ еще прячутся по подвалам в северной и северо-западной части города. Их вычисляют и ликвидируют. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Вычисляются отдельные, разрозненные представители противника, которые также еще в северной и северо-западной части прячутся по подвалам, - сказал он.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в городских кварталах Красного Лимана ведется разминирование. Параллельно этому бойцы Вооруженных сил России продолжают зачистку населенного пункта от противника.

Кроме того, Вооруженные силы России отбили контратаку украинских боевиков в районе населенного пункта Пришиб в Донецкой Народной Республике. Он находится к востоку от Святогорска. Российские войска продолжают выбивать вооруженные формирования Украины из населенных пунктов в ДНР.

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