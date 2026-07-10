ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по переправе ВСУ у Маяков в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Экипажи ВКС России нанесли мощный удар по противнику. Пятью авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции поражена насыпная переправа в районе Маяков в Донецкой Народной Республике. Переправу использовали подразделения ВСУ.

- Пятью авиабомбами ФАБ-500 с УМПК нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск продолжают точечно бить по живой силе ВСУ, поддерживая наступление российских подразделений в пригородах Константиновки.

Кроме того, военнослужащие «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских боевиков. Также российские войска на прошедшей неделе освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.

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