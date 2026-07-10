Артиллерия ВС РФ уничтожила живую силу ВСУ в пригороде Константиновки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск продолжают точечно бить по живой силе ВСУ, поддерживая наступление российских подразделений в пригородах Константиновки.

Как сообщили в Минобороны России, разведка БПЛА засекла трех украинских боевиков, укрывшихся в здании в Алексеево-Дружковке. Артиллеристы нанесли удар - укрытие уничтожено вместе с живой силой. Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание.

Ранее сообщалось, что военнослужащие «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских боевиков. Также российские войска на прошедшей неделе освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Вооруженные силы России на прошедшей неделе вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они за нас очень переживали»: Жительница Константиновки рассказала, как бойцы ВС РФ эвакуировали ее и ребенка из города

Семью с ребенком в Константиновке бойцы ВС РФ обнаружили в полуразрушенном доме (подробнее)