Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск продолжают точечно бить по живой силе ВСУ, поддерживая наступление российских подразделений в пригородах Константиновки.
Как сообщили в Минобороны России, разведка БПЛА засекла трех украинских боевиков, укрывшихся в здании в Алексеево-Дружковке. Артиллеристы нанесли удар - укрытие уничтожено вместе с живой силой. Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание.
Ранее сообщалось, что военнослужащие «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских боевиков. Также российские войска на прошедшей неделе освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, Вооруженные силы России на прошедшей неделе вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.
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