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НовостиПолитика10 июля 2026 10:45

Бойцы «Южной» группировки войск ВС России нанесли поражение живой ВСУ

На прошедшей неделе российские войска освободили населенный пункт Константиновка
Данил АРМЕЕВ
Бойцы «Южной» группировки войск ВС России нанесли поражение живой ВСУ (архивное фото)

Бойцы «Южной» группировки войск ВС России нанесли поражение живой ВСУ (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие «Южной» группировки войск ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике украинских боевиков. Также российские войска на прошедшей неделе освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.

- Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России на прошедшей неделе вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ в Красном Лимане.

Кроме того, сообщалось, что расчет «Ланцетов» группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты уничтожил около 20 единиц техники ВСУ на Добропольском направлении - как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.

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