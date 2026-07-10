Бойцы «Южной» группировки войск ВС России нанесли поражение живой ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие «Южной» группировки войск ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике украинских боевиков. Также российские войска на прошедшей неделе освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.

- Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России на прошедшей неделе вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ в Красном Лимане.

Кроме того, сообщалось, что расчет «Ланцетов» группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты уничтожил около 20 единиц техники ВСУ на Добропольском направлении - как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.

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