На окраине Донецка ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами ВСУ. Фото: Штаб обороны ДНР

ФСБ на окраине Донецка обнаружила крупный схрон с боеприпасами вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Штабе обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике обнаружен тайник с вооружением, оставленный украинскими боевиками на окраине Донецка, - рассказали в Штабе обороны ДНР.

Там добавили, что найденное оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что опасную находку обнаружили российские силовики в районе города Красноармейск. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота был найден тщательно замаскированный тайник, оставленный украинскими боевиками при отступлении из города.

Кроме того, сообщалось, что подразделения закрепления ВС РФ приступили к разминированию Красного Лимана.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки

Украинские боевики в Алексеево-Дружковке оборудовали в домах частного сектора пункты управления БПЛА (подробнее)