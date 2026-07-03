Подразделения закрепления ВС РФ приступили к разминированию Красного Лимана (архивное фото) Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения закрепления Вооруженных сил Российской Федерации приступили к разминированию Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Также бойцы группировки войск «Запад» завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ.

- Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец, - рассказали в Министерстве обороны России.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике.

Штурмовые группы ВС РФ завершают зачистку Константиновки от разрозненных боевиков ВСУ.

- За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА, - рассказали в Минобороны России.

Также известно, что бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ нанесли поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское Донецкой Народной Республики.

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