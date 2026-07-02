Артиллерия ВС РФ уничтожила солдат ВСУ, укрывшихся в пригороде Константиновки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Артиллеристы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки наносят удары по живой силе ВСУ, не давая противнику организованно отойти из Константиновки.

Как сообщили в Минобороны России, разведка БПЛА засекла группу боевиков, вышедших из города и укрывшихся в здании в Алексеево-Дружковке. Артиллеристы нанесли удар - укрытие уничтожено вместе с живой силой. Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск продолжают нарушать логистику ВСУ на Константиновском направлении. Разведка обнаружила в районе Кондратовки и Алексеево-Дружковки наземные робототехнические комплексы, которые подвозили боеприпасы. После подтверждения целей по ним отработали FPV-дроны.

Кроме того, Вооруженные формирования Украины пытались восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков в Донецкой Народной Республике. В результате авиационного удара российские войска уничтожили до 20 боевиков ВСУ и инженерную технику.

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