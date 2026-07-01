ВС РФ за сутки освободили от ВСУ 47 зданий в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Запад» продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. В городе за сутки российские войска овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий.

Как сообщили в Минобороны России, в населенном пункте ВС РФ уничтожили 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили наземный робототехнический комплекс украинских боевиков в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике. Операторы БПЛА ВС РФ продолжают нарушать логистику боевиков ВСУ.

Кроме того, освобождение Малиновки в Донецкой Народной Республике дало российской армии плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Теперь бойцы могут наступать в разных направлениях - перед ними широкие оперативные просторы.

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