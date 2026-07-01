ВС РФ создают плацдарм на канале Северский Донец - Донбасс (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение Малиновки в ДНР дало российской армии плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, наступательный потенциал ВС РФ вырос. Теперь бойцы могут наступать в разных направлениях - перед ними широкие оперативные просторы.

Напомним, что 30 июня 2026 года в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Малиновка, которое расположено на Краматорском направлении.

Кроме того, в Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки продолжают зачистку от противника в юго-западной части города и освободили 30 зданий. За сутки ВС РФ уничтожили до 90 солдат ВСУ, две бронемашины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов в городе.

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