«Южная» группировка войск за сутки освободила от ВСУ 30 зданий в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки нанесли огневое поражение по четырем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки продолжают зачистку от противника в юго-западной части города и освободили 30 зданий.

За сутки ВС РФ уничтожили до 90 солдат ВСУ, две бронемашины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов в городе.

Общие потери противника в полосе ответственности российской группировки превысили 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, РСЗО и 27 автомобилей.

Ранее сообщалось, что Бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из села Малиновка, который расположен на Краматорском направлении.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации охватывают Красный Лиман, лишая украинских боевиков возможности отхода из населенного пункта.

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