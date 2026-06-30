ВС РФ охватывают Красный Лиман, лишая ВСУ возможности отхода (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации охватывают Красный Лиман, лишая украинских боевиков возможности отхода из населенного пункта. Об этом в эфире «Вестей» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в самом Красном Лимане бои разворачиваются в центре населенного пункта, а также у железнодорожных путей и севернее в районе озер Лиман и Голубое.

Кроме того, руководитель региона добавил, что вооруженные формирования Украины испытывают острую нехватку провизии и личного состава в Красном Лимане.

Ранее сообщалось, что в Краматорске расчеты ударных беспилотников Вооруженных сил России уничтожили пикап украинских боевиков. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска продолжают расширять возможности применения беспилотной авиации на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ начали бои за Осыково на северо-западе от Константиновки в ДНР.

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