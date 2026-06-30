В Краматорске бойцы ВС РФ уничтожили пикап ВСУ. Фото: Минобороны России

В Краматорске расчеты ударных беспилотников Вооруженных сил России уничтожили пикап украинских боевиков. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска продолжают расширять возможности применения беспилотной авиации на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

- В ходе воздушной разведки операторы обнаружили вражеский автомобиль с системами РЭБ, использовавшийся для перевозки личного состава, боеприпасов и материально-технического обеспечения украинских подразделений. FPV-дрон был выведен в район обнаружения и точным попаданием уничтожил транспортное средство, - рассказали в Министерстве обороны России.

Там добавили, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ успешно продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее сообщалось, что российские войска начали бои за Осыково на северо-западе от Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что освобожденный Приют в ДНР позволит отрезать ВСУ от снабжения в Константиновке.

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