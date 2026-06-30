ВС РФ продвигаются в Красном Лимане и Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожение украинских боевиков в Красном Лимане и Константиновке в Донецкой Народной Республике.

- В населенном пункте Красный Лиман в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий, - рассказали в Министерстве обороны России.

Красный Лиман находится в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС РФ, бойцы которой заняли более выгодные рубежи.

- В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта, - добавили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что за сутки в Константиновке боевики ВСУ потеряли до 95 человек личного состава.

При этом бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Грузское, Кучеров Яр, Светлое Донецкой Народной Республики.

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