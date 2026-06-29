Военные медики на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике ежедневно оказывают помощь военнослужащим Вооруженных сил России. Врачи работают непосредственно на линии боевого соприкосновения, а также в тыловых районах.
- На первом этапе, в условиях боевого соприкосновения, санитары и фельдшеры оказывают первую помощь под вражескими обстрелами, накладывают жгуты, останавливают кровотечения, ставят катетеры и капельницы прямо на линии огня, - рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.
После стабилизации состояния раненых доставляют в медицинские пункты бригад.
- Завершающим этапом является оказание квалифицированной и специализированной помощи в полевых госпиталях и медицинских отрядах специального назначения, развернутых в тыловых районах, - добавили в Минобороны России.
В состав бригады военных медиков входят: хирурги, травматологи, нейрохирурги. Им приходится работать в сложнейших условиях, под постоянной угрозой обстрелов и в условиях психологического напряжения. Но, несмотря на все эти трудности, благодаря их профессионализму военнослужащих удается возвращать в строй.
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