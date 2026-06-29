ВС РФ продолжают освобождать Константиновку в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Освобожденный населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике позволит отрезать группировку ВСУ от снабжения в Константиновке. Поселок находится в 20 километрах к западу от города. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как говорят бойцы ВС РФ, боевой дух украинских боевиков заметно снизился, и при прямом огневом контакте солдаты ВСУ зачастую предпочитали отступать без боя.

- Освобождение поселка стало важным шагом в создании условий для дальнейшего продвижения группировки войск «Центр» в этом направлении, - сказали в военном ведомстве России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили свои позиции, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенки в Донецкой Народной Республике.

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