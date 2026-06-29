ВС РФ овладели четырьмя опорными пунктами и заняли 48 зданий в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по противнику в районе Пискуновки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в Красном Лимане российские войска продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. За сутки в населенном пункте ВС РФ овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий.

Противник за сутки потерял в городе свыше 40 человек личного состава, американский автомобиль HMMWV, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

Всего в зоне ответственности российской группировки, которая расположена в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих. ВС РФ уничтожили шесть бронемашин западного производства, 14 автомобилей, две артсистемы и станция РЭБ.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ в подвале полуразрушенного дома в Алексеево-Дружковке.

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