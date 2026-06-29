БПЛА ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке ДНР Фото: Минобороны РФ.

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ в подвале полуразрушенного дома в Алексеево-Дружковке. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведка засекла цель, затем три FPV-дрона нанесли точные удары. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение здания и расчета БПЛА.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что российские войска подошли к Доброполью, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, которая считалась неприступной. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации зашли в Анновку, примыкающую к Доброполью, и подошли к самому городу с севера.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8-9 километров.

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