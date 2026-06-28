ВС РФ остается до Славянска примерно девять километров (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8-9 километров. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

По словам главы государства, третья армия «Южной» группировки войск хорошим темпом двигается к городу. Сейчас российские бойцы зашли в населенный пункт Николаевка.

- До самого Славянска остается примерно 8-9 километров, - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российским войскам осталось освободить 149 домов из 11 тысяч в населенном пункте Красный Лиман. Глава государства добавил, что это довольно большой населенный пункт. Также в сводке от Минобороны сообщалось, что ВС РФ за сутки овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ.

Кроме того, 96 процентов Константиновки находится под контролем российской армии. «Южная» группировка войск ведет бои за один из ключевых опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ.

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