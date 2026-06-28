ВС РФ за сутки овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями в Красном Лимане. Как сообщили в Минобороны России, бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ.

В населенном пункте противник потерял до 30 человек личного состава, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

За сутки в зоне ответственности группировки, которая расположена в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 210 солдат, четыре бронемашины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются у Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике сразу на двух участках: на западе и северо-западе от Юрковки.

Кроме того, расчеты FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» атаковали живую силу ВСУ на Добропольском направлении, чтобы сорвать ротацию противника.

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