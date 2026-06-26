FPV-дроны ВС РФ сорвали ротацию и уничтожили огневую группу ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчеты FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» атаковали живую силу ВСУ на Добропольском направлении, чтобы сорвать ротацию противника.

Как сообщили в Минобороны России, группу боевиков, пытавшуюся укрыться в строениях на окраинах Доброполья, накрыли ударными дронами. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей. В режиме свободной охоты также выявили и точечно поразили мобильную огневую группу ВСУ.

Морпехи-операторы БПЛА успешно бьют по врагу, заставая его врасплох, несмотря на маскировку и попытки глушить сигнал РЭБ.

Ранее сообщалось, что саперы Вооруженных сил России разминируют маршруты снабжения и ротации личного состава на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, в Красном Лимане за неделю Вооруженные силы Российской Федерации освободили 327 зданий и овладели 50 опорными пунктами.

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