Саперы ВС РФ разминируют маршруты снабжения на Краснолиманском направлении. Фото: Минобороны России

Саперы Вооруженных сил России разминируют маршруты снабжения и ротации личного состава на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- В ходе выполнения задач военнослужащие обнаруживают неразорвавшиеся FPV-дроны, самодельные взрывные устройства и различные мины, которыми противник пытается замедлить продвижение штурмовиков группировки в Красном Лимане, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что военные инженеры оперативно проводят разминирование несмотря на сложную воздушную обстановку.

Ранее сообщалось, что группы украинских военных, предпринимая попытки покинуть Константиновку, оказываются на позициях Вооруженных сил Российской Федерации.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по боевикам ВСУ, которые пытались отступать из Красного Лимана.

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