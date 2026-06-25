ВС РФ нанесли авиаудар по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по боевикам ВСУ, которые пытались отступать из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В районе западной части Красного Лимана нанесен удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500, по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха, - рассказали в военном ведомстве РФ.

Также российские войска нанесли удар по насыпной переправе через реку Северский Донец с применением ФАБ-1500.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Вооруженные силы Российской Федерации в Красном Лимане уничтожили два склада боеприпасов, а также восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ ведут активные наступательные действия в Константиновке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расстреляли сына и невестку»: Эвакуированная жительница Родинского рассказала о зверствах ВСУ

Эвакуированной из Родинского женщине вручили паспорт России (подробнее)