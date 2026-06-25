ВС РФ уничтожают окруженных боевиков ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожают окруженных боевиков ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики. Расчеты беспилотников ВС РФ не позволяют отдельным группам противника выйти из окружения.

- В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили разрозненные мелкие группы украинских боевиков, отступавших из Константиновки. Пытаясь избежать поражения, противник укрылся в жилой застройке, используя здания в качестве временных укрытий, - рассказали в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что артиллеристы ВС РФ нанесли серию точных ударов по выявленным укрытиям ВСУ.

Ранее сообщалось, что Константиновку покинули специалисты ВСУ по минированию, что, по мнению российских военных, могло стать превентивной мерой перед наступлением ВС РФ.

Кроме того, сообщалось, что за прошлые сутки военнослужащие ВС РФ освободили в Константиновке 114 зданий.

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