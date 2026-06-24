Военнослужащие ВС РФ за сутки освободили 114 зданий в Константиновке (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил России за сутки освободили 114 зданий в Константиновке. В населенном пункте российские войска продолжают уничтожать разрозненные группы противника и одиночных боевиков.

- ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве добавили, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации завершили уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны в северо-западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что расчеты беспилотников ВС РФ уничтожили четыре НРТК боевиков ВСУ на подъезде к Константиновке.

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