Группировка войск «Центр» ВС РФ улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузское, Рубежное и Красноярское Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что за сутки на этом направлении потери вооруженных формирований Украины составили до 330 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы Южной» группировки войск ВС России продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке. За сутки в населенном пункте военнослужащие ВС РФ освободили 128 зданий.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ овладели пятью опорными пунктами ВСУ в западной части Красного Лимана.

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