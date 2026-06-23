ВС РФ овладели пятью опорными пунктами ВСУ в западной части Красного Лимана (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России овладели пятью опорными пунктами украинских боевиков в западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в Минобороны России.

Освобождение Красного Лимана продолжается.

Ранее начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Ждан» рассказал, как опытные дроноводы выявляют и уничтожают живую силу противника в Красном Лимане.

Кроме того, сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожают живую силу ВСУ в Константиновке.

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