Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы России овладели пятью опорными пунктами украинских боевиков в западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
- В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в Минобороны России.
Освобождение Красного Лимана продолжается.
Ранее начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Ждан» рассказал, как опытные дроноводы выявляют и уничтожают живую силу противника в Красном Лимане.
Кроме того, сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожают живую силу ВСУ в Константиновке.
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