Почти 130 зданий ВС РФ освободили за сутки в Константиновке (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы Южной» группировки войск ВС России продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке. За сутки в населенном пункте военнослужащие ВС РФ освободили 128 зданий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что также российские войска уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части Константиновки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России овладели пятью опорными пунктами украинских боевиков в западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что российские дроны уничтожили канадский броневик под Константиновкой. Цель удалось обнаружить во время ведения воздушной разведки.

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