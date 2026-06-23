Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Бойцы Южной» группировки войск ВС России продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке. За сутки в населенном пункте военнослужащие ВС РФ освободили 128 зданий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
- ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в военном ведомстве России.
Там добавили, что также российские войска уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части Константиновки.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России овладели пятью опорными пунктами украинских боевиков в западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, сообщалось, что российские дроны уничтожили канадский броневик под Константиновкой. Цель удалось обнаружить во время ведения воздушной разведки.
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