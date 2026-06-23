БПЛА ВС РФ уничтожили четыре НРТК ВСУ на подъезде к Константиновке в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчеты беспилотников «Южной» группировки войск продолжают системно нарушать логистику ВСУ, уничтожая средства снабжения остатков украинского гарнизона в Константиновке. Особое внимание уделяют наземным робототехническим комплексам, которые используют для доставки грузов в труднодоступные районы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведывательные БПЛА засекли четыре НРТК на подъезде к Константиновке. Они пытались прорваться к заблокированным в городе подразделениям. Координаты передали ударным расчетам, и объективный контроль подтвердил уничтожение всех целей.

С потерей роботов у врага резко снизились возможности доставлять окруженным боеприпасы, продовольствие и другие средства.

Ранее сообщалось, что почти 130 зданий ВС РФ освободили за сутки в Константиновке. Вооруженные формирования Украины за сутки в городе потеряли до 90 военнослужащих.

Кроме того, ВС РФ овладели пятью опорными пунктами украинских боевиков в западной части Красного Лимана в ДНР.

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