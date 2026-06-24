ВС РФ уничтожили украинских боевиков в северо-западной части Красного Лимана (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации завершили уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны в северо-западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что бойцы ВС РФ продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане.

Ранее начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Ждан» рассказал, как опытные дроноводы выявляют и уничтожают живую силу противника в населенном пункте.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили технику ВСУ, которая пыталась въехать в Константиновку.

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