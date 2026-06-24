ВС РФ продолжают уничтожать разрозненные группы ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки улучшили свои позиции в ДНР, а также продолжают освобождать от ВСУ Константиновку и Красный Лиман.

По данным Минобороны России, группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи. Огневое поражение наносилось по живой силе и технике противнику в районах Волчего Яра и Щурово в Донецкой Народной Республике.

В Красном Лимане штурмовые отряды ВС РФ продолжают вести наступательные действия и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ. Российские войска в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания.

За сутки в городе уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления БПЛА.

Общие потери противника в полосе ответственности российской группировки составили более 200 солдат. Противник также потерял канадскую бронемашину «Senator», 13 автомобилей, две артсистемы и станцию РЭБ.

На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли удары по пяти вражеским бригадам в районах Алексеево-Дружковки, Ореховатки, Николайполья, Высокоивановки, Пискуновки, Малиновки, Краматорска и Николаевки в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке российские войска продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 128 зданий.

Потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.

Общие потери противника в полосе российской группировки превысили 185 военнослужащих, две бронемашины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Российские силы нанесли удары по шести бригадам вооруженных формирований Украины в районах Новогригоровки в Днепропетровской области, Доброполья, Золотого Колодезя, Новогришино, Анновки, Грузского, Рубежного и Красноярского в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении ВСУ потеряли до 330 человек личного состава, три бронемашины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

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