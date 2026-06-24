ВС РФ уничтожили технику ВСУ, которая пыталась въехать в Константиновку. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили технику украинских боевиков, которая пыталась въехать в Константиновку. Как сообщают в Министерстве обороны России, противник предпринял попытку прорыва в населенный пункт на квадроциклах и пикапах.

- Согласно данным воздушной разведки, враг предпринял несколько попыток проникнуть в город, чтобы поддержать остатки окруженного украинского гарнизона в Константиновке. Такие попытки предпринимались как днем, так и в темное время суток, однако все они закончились для ВСУ неудачей. Передвижение транспортных средств своевременно фиксировалось, и по ним наносились удары дронами, - рассказали в Минобороны России.

Российские войска продолжают освобождать Константиновку от украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что расчеты беспилотников «Южной» группировки войск продолжают системно нарушать логистику ВСУ, уничтожая средства снабжения остатков украинского гарнизона в Константиновке.

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