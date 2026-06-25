В Константиновке масштабного минирования не наблюдалось. Фото (архив): Минобороны России

Константиновку покинули специалисты ВСУ по минированию, что, по мнению российских военных, могло стать превентивной мерой перед наступлением ВС РФ. Заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка «Южной» группировки войск с позывным Юса сообщил ТАСС, что украинское командование, осознавая неблагоприятное развитие ситуации, заблаговременно вывело из города своих наиболее подготовленных саперов. На их местах остались мобилизованные бойцы, не обладающие достаточным опытом.

- Специалистов не хватило, я думаю, что просто таких специалистов не было. Они, когда поняли, что ситуация идет не в их сторону, оттянули своих основных специалистов, остались люди, которые бусифицированы, - пояснил он.

Офицер отметил, что обычно при отступлении украинские войска прибегают к минированию оставленных позиций, техники и запасов продовольствия, используя нажимные мины и растяжки. Однако, по словам Юсы, в Константиновке масштабного минирования не наблюдалось.

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