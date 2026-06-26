Бои за Константиновку продолжаются Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Группы украинских военных, предпринимая попытки покинуть Константиновку, оказываются на позициях Вооруженных сил Российской Федерации. Как пояснили ТАСС в российских силовых структурах, подобная ситуация складывается из-за того, что ВСУ не владеют актуальной информацией о реальной обстановке в городе.

- В попытках сбежать из города группы солдат приходят на российские позиции будучи уверенными, что территория находится под ВСУ, - утверждают источники.

По словам силовиков, у бегущих из города солдат ВСУ зачастую нет раций. Они длительное время находятся в неведении относительно текущей ситуации, а также испытывают проблемы со снабжением.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ ведут активные наступательные действия в Константиновке. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки в Константиновке российские войска освободили 127 зданий.

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