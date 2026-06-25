ВС РФ ведут активные наступательные действия в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия в Константиновке Донецкой Народной Республики. Военнослужащие продвигаются на всех направлениях в городе.

Как сообщили в Министерстве обороны России, продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части Константиновки.

- За сутки освобождено 127 зданий. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Вооруженные силы Российской Федерации в Красном Лимане уничтожили два склада боеприпасов, а также восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что Константиновку покинули специалисты боевиков ВСУ по минированию, что, по мнению российских военных, могло стать превентивной мерой перед наступлением ВС РФ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ эвакуировали из Родинского детей, чьих родителей расстреляли ВСУ

Вместе с детьми из Родинского российские войска эвакуировали их бабушку (подробнее)