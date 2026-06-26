Более 700 зданий за неделю освободили российские войска в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России в период с 20 по 26 июня 2026 года освободили 763 здания в Константиновке. За этот же период времени в населенном пункте уничтожили более 560 украинских боевиков.

- В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта, - рассказали в Министерстве обороны России.

Там добавили, что всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВС РФ за неделю боевики ВСУ потеряли более 1280 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане за неделю Вооруженные силы Российской Федерации освободили 327 зданий и овладели 50 опорными пунктами.

Кроме того, сообщалось, что боевики ВСУ перебросили саперов из Константиновки.

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