В Красном Лимане за неделю ВС РФ освободили более 300 зданий (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Красном Лимане за неделю Вооруженные силы Российской Федерации освободили 327 зданий и овладели 50 опорными пунктами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ, - рассказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что в населенном пункте в период с 20 по 26 июня 2026 года украинские боевики потеряли более 220 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что саперы Вооруженных сил России разминируют маршруты снабжения и ротации личного состава на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что вооруженные формирования Украины активизировали подготовку к обороне Дружковки, перебрасывая дополнительные силы в город с различных направлений.

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