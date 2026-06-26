ВСУ усиливают подготовку к обороне Дружковки

В Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Фото: Минобороны России

Украинские вооруженные формирования активизировали подготовку к обороне Дружковки, перебрасывая дополнительные силы в город с различных направлений. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Сообщается, что украинские войска стягивают резервы в Дружковку в том числе из Харьковской и Сумской областей, а также с других оперативных направлений. Данная переброска войск украинской стороной происходит в интенсивном режиме и нацелена на повышение оборонительной мощи города.

- Противник усиленно готовится к обороне Дружковки. В город активно перебрасываются резервы с ряда направлений. Речь идет о Харьковщине, Сумщине и других участках, - подчеркнули в российских силовых структурах.

Тем временем ВС РФ нанесли авиаудар по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Украинские боевики пытались скрыться в здании нефункционирующей базы отдыха в районе западной части Красного Лимана.

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