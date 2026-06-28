ВС РФ продвигаются у Рай-Александровки в ДНР сразу на двух участках Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются у Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике сразу на двух участках: на западе и северо-западе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

- Касаемо участка у Рай-Александровки, то здесь наши военнослужащие продвигаются сразу на двух участках - это западнее Рай-Александровки и северо-западнее от Юрковки, - сказал он.

Напомним, что Минобороны России сообщило, что населенный пункт Рай-Александровка был освобожден 18 июня 2026 года. Тогда также бойцы «Южной» группировки войск освободили от ВСУ 98 зданий в Константиновке.

Кроме того, расчет ударного дрона «Ланцет» из соединения БПЛА группировки войск «Центр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ на Добропольском направлении. Воздушная разведка засекла САУ на линии боевого соприкосновения, координаты передали расчету - барражирующий боеприпас поразил цель с высокой точностью.

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