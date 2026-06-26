ВС РФ уничтожили САУ «Богдана» ВСУ на Добропольском направлении в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчет ударного дрона «Ланцет» из соединения БПЛА группировки войск «Центр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ на Добропольском направлении. Как сообщили в Минобороны России, воздушная разведка засекла САУ на линии боевого соприкосновения, координаты передали расчету - барражирующий боеприпас поразил цель с высокой точностью.

За последнее время бойцы соединения также уничтожили танки, бронемашины, пикапы и укрепленные позиции ВСУ. «Ланцеты» работают как по движущейся, так и по стационарной технике, включая тыловые районы. Профессиональные действия расчетов наносят противнику значительные потери в артиллерии и броне, снижая его оборонительный потенциал и помогая штурмовикам «Центра» продвигаться.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» атаковали живую силу ВСУ на Добропольском направлении, чтобы сорвать ротацию противника.

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