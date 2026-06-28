ВС РФ в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российским войскам осталось освободить 149 домов из 11 тысяч в населенном пункте Красный Лиман. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

Глава государства добавил, что это довольно большой населенный пункт.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются у Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике сразу на двух участках: на западе и северо-западе.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации за сутки овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ. В городе противник потерял до 30 человек личного состава, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления БПЛА.

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