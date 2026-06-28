Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по девяти бригадам ВСУ в районах Дружковки, Новониколаевки, Никаноровки, Николайполья, Ореховатки, Николаевки и Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в Константиновке ВС РФ продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 26 зданий.

В населенном пункте российские силы уничтожили до 10 солдат, американский бронеавтомобиль «MaxxPro», 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления БПЛА.

Всего в зоне ответственности российской группировки противник потерял свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации за сутки овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ уничтожили САУ «Богдана» ВСУ на Добропольском направлении в ДНР

Расчет ударного дрона «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ в ДНР (подробнее)